В Новосибирской области на 136% выросла выдача автокредитов

За четыре месяца 2024 года в Новосибирской области объем выданных кредитов на приобретение автомобилей составил 11,45 млрд рублей.

Это на 136,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В других регионах России также отмечается рост выдачи автокредитов: в Москве выдано 57 млрд рублей (увеличение на 86%), в Московской области — 47,49 млрд рублей (увеличение на 99,9%), в Санкт-Петербурге — 35,57 млрд рублей (увеличение на 72,7%).

Также в рейтинге по объему выдачи автокредитов оказались Татарстан, Краснодарский край, Ростовская область, Башкирия, Челябинская, Свердловская и Самарская области, где также отмечается увеличение объемов выдачи автокредитов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Белджи» ищет в Новосибирске поставщиков для автокомпонентов.