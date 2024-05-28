В районе Барнаула уровень воды в Оби может превысить опасную отметку

В районе Барнаула уровень воды в реке Оби может достичь опасной отметки.

Как сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии, в реке Обь в районе Барнаула 27–28 мая уровень воды может превысить опасную отметку в 560 сантиметров. В этот период уровни воды прогнозируются в диапазоне от 563 до 570 см.

Уточняется, что существует вероятность подтопления прибрежных участков поселка Затон.

По данным метеорологов, в период с 26 по 27 мая в реке Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань уровень воды может подняться до 575–590 см, что выше опасной отметки в 580 см. В связи с этим есть риск подтопления прибрежных территорий села.

Напомним, что в Армении произошло наводнение.