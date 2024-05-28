«Вину свою полностью признаю»: в Новосибирске опубликованы последние слова в суде сына экс-депутата Бушкова после ДТП

Сын экс-депутата Александр Бушков получил 7 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Новосибирска.

28 мая Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 23-летнему Александру Бушкову, который 14 апреля 2023 года устроил смертельное ДТП на улице Серебренниковской в центре города. Бушкова приговорили к 7 годам колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить 3 миллиона рублей семье погибшей Инны Шукман. Изначально они подавали иск на 15 миллионов рублей.

Во время судебного заседания обвиненного опросили защитник, прокурор и адвокат потерпевших. Сиб.фм публикуют ответ Александра Бушкова.

«Вину свою полностью признаю. За время, проведённое в СИЗО, я понял и осознал... Хотел еще раз попросить прощение у потерпевших. Я очень сожалею о том, что произошло. Каждый день об этом думаю. Ничего уже изменить нельзя. Я бы очень хотел, но этого сделать невозможно. Еще раз прошу прощения у потерпевших, надеюсь, что они когда-нибудь смогут меня простить», — ответил Бушков на вопрос о признании вины.

Дальше его защитник спросил, действительно ли он сам вызвал полицию, когда доехал до своей квартиры.

«Да, после того, как я оказался дома, самостоятельно вызвал сотрудников полиции, спустился, стал их ожидать. Когда они приехали, я к ним самостоятельно подошел. Сопротивление не оказывал. Отдал им документы, показал, где стоит машина и сел в авто сотрудников полиции. Я сказал (по телефону, прим.ред.), что произошло ДТП, объяснил место, сказал, что я его совершил. Объяснил, что я нахожусь дома, прошу приехать, добровольно сдамся», — ответил он.

Бушков добавил, что учился на очной форме, неофициально подрабатывал. Единственным его доходом были деньги из-за потери кормильца — его мама умерла в 2015 году.

«Мне известно, что потерпевшая сторона запросила иск в размере 15 миллионов рублей. С этим я частично согласен. Причинил потерпевшим боль и моральный вред. Согласен, что должен возместить, но 15 миллионов это огромная сумма. У меня таких денег нет, чтобы возместить. Также я знаю, что мои родственники возместили материальный вред на поминки и похороны», — сказал Бушков.

Дальше вопросы задала прокурор. Государственный обвинитель уточнила, возмещал ли Бушков ещё какую-либо сумму помимо похорон. Он ответил, что нет, только 200 тысяч рублей.

Адвокат потерпевших спросила у Бушкова, через сколько он набрал по номеру 112 после совершения ДТП.

«Я точно не помню. Около получаса», — кратко озвучил ответ Бушков.

В конце дочь погибшей Инны Шукман спросила у Бушкова, какое наказание для себя он считает правильным.

«То, которое вынесет суд», — пояснил Бушков.

Напомним, Бушкова приговорили к 7 годам колонии общего режима, а также запретили управлять транспортным средством 2,5 года. Потерпевшим — мужу, дочери и отцу погибшей — он должен выплатить по 1 млн рублей.

Потерпевшие его извинения считают "формальными", так как, по их словам, он попросил прощение спустя 10 месяцев в СИЗО.

Также во время суда стало известно, что Бушков был в алкогольном и наркотическом опьянении во время аварии. Однако на допросе в апреле 2023 года утверждал, что выпил полбутылки дома после аварии.