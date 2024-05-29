Аналитики узнали о средней продолжительности сна у россиян

Оказалось, что лишь треть россиян тратят на сон около семи-восьми часов в день.

Аналитики DDX Fitness провели опрос среди россиян и выяснили, сколько часов они посвящают сну. Так, согласно результатам исследованиями, чуть больше 40 % граждан отводит на него 6-7 часов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Положенные 7-8 часов спят только 34,5%. Еще 11,1% хватает 4-6 часов сна. А 7,5% важно проводить в постели не менее 8-10 часов, иначе с утра глаза не открываются. Тем временем 6,7% на буднях спят как придется, а на выходных — хоть до полудня и дальше.

Напомним, аналитики узнали, как россияне начинают свой рабочий день.