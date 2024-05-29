сегодня
29 мая, 15:03
пробки
5/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 88.43 | eur 96.23
сегодня
29 мая, 15:03
пробки
5/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 88.43 | eur 96.23
сегодня 12:45
общество

Боец СВО из Югры получил медаль за мужество и героизм

Фото: ugra-news.ru

Югорчанин заключил контракт на службу в зоне спецоперации в июле 2023 года.

Военнослужащий из Югры Святослав Чирков был награжден медалью за «За отвагу». Государственную награду он получил за проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Боец заключил контракт на службу в зоне спецоперации в июле 2023 года. Сейчас военный находится в госпитале на лечении.

В феврале текущего года Святослав приезжал в отпуск и встречался со школьниками, дав возможность ребятам узнать историю России из уст человека, который принимал и принимает участие в знаковых событиях.

Напомним, в Новосибирске военный пенсионер-ракетчик хочет судиться с академиком из-за вечного двигателя.

#награды #военные #медаль
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Бочкун
журналист

Читайте в