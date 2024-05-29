Больше половины россиян намерены уйти в длинный отпуск летом

При этом 73% опрошенных проведут отпуск в поездках по России.

Специалисты сервисов «Отелло» и 2ГИС провели исследование и выяснили, что почти 60% россиян планируют уйти в длинный отпуск летом. Об этом сообщает «Газета.Ru».

При этом отмечается, что 73% участников опроса проведут отпуск в поездках по России, еще 11% — дома или на даче. Зарубежный отдых этим летом в планах только у 15% респондентов.

В топ туристических направлений на летний сезон 2024 года, по данным опроса «Отелло», вошли Горный Алтай (20%), Байкал (17%), Москва и Подмосковье (16%), Северный Кавказ (16%), Калининградская область (13%), Казань и Карелия (по 12%).

Напомним, аналитики выяснили, что чаще всего отвлекает россиян от работы.