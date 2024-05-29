Детская железная дорога в Новосибирске начнет свою работу 1 июня

1 июня, в Международный день защиты детей, в Новосибирске открывается новый сезон работы детской железной дороги. Торжественное открытие юбилейного, 20 сезона, состоится в городском парке Заельцовский на станции Спортивная, откуда отправится первый поезд.

В 10:00 начнется концертная программа для детей, в 11:00 состоится церемония открытия. Специальные мастер-классы, викторины и другие познавательные активности по финансовой грамотности для детей и родителей в этот день организует Сибирское ГУ Банка России.

В новом сезоне работы Новосибирской детской железной дороги поезда будут ходить со среды по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу и воскресенье – с 11:00 до 19:00. Понедельник и вторник – дни технического обслуживания. 1 июня все дети дошкольного и школьного возраста смогут воспользоваться бесплатным проездом.

Кроме летних перевозок, детская железная дорога выполняет большую профориентационную работу – здесь круглогодично ведется обучение школьников (с 5 по 11 класс) основным профессиям железнодорожного транспорта. В этом году летнюю учебно-производственную практику на детской железной дороге будут проходить 580 ее воспитанников.