Диетолог Дюваль назвала норму потребления мороженого

По словам специалиста, в день можно съедать одну порцию мороженого.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о норме потребления мороженого. По ее словам, в день можно съедать всего одну порцию такого лакомства, пишет Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo. Ru.

При этом медик посоветовала отдавать предпочтение мороженому без большого количества красителей, эмульгаторов и консервантов. Лучше выбрать натуральный продукт и добавить в него, например, варенье.

Также Дюваль рекомендует есть мороженое в первой половине дня. Так больше шансов избавиться от полученных калорий в течение дня.

Напомним, диетолог Михалева перечислила самые вредные блюда на завтрак.