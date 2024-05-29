Эксперт объяснил неожиданное снижение цен на "яблочные" смартфоны

По мнению специалиста, это связано с отсутствием гарантии на высокое качество продукции Apple.

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал о причинах резкого снижения цен на продукцию Apple. По его мнению, это вызвано падением спроса, а также связано с отсутствием гарантии качества товара, пишет Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.

«Apple прекратил поддержку своей продукции, во-вторых, он не гарантирует как производитель её качество. А все, кто мог купить Apple за большие, очень большие и сумасшедшие деньги, уже накупили его», — отметил специалист.

Кроме того, другие производители догнали по качеству айфоны, которые давно на тех же самых китайских заводах и выпускаются, считает Букштейн.

Напомним, в Новосибирске увеличилось количество случаев телефонного мошенничества.