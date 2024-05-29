Эксперт оценил вероятность роста цен на продукты из-за заморозков

По его мнению, майские холода никак не скажутся на стоимости продуктов.

Член Общественного совета при Минсельхохе РФ, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», член Общественной палаты России Владислав Корочкин рассказал в беседе с Pravda.Ru о том, как заморозки в мае отразятся на стоимости продуктов. По его мнению, никаких изменений не предвидится.

Эксперт подчеркнул, что снижение урожая по плодовым может составлять до 30-50% в хозяйствах.

При этом ситуация с ценами будет зависеть от того, как российские поставщики, производители и торговые сети наладят импорт продукции, уверен Корочкин.

Напомним, в Новосибирской области цены на продукты выросли на 82,5%.