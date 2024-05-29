Эксперт по ЖКХ объяснил необходимость отключения горячей воды каждое лето

По его словам, трубы необходимо проверять и проводить хотя бы раз в год техническое обслуживание.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин рассказал в беседе с Pravda.Ru, почему каждое лето происходят отключения горячего водоснабжения. По его словам, трубы необходимо проверять и проводить хотя бы раз в год техническое обслуживание.

«Гидравлическими испытаниями выявляются протечки. То есть на каком-то участке произошло снижение давления — значит, есть протечка, её надо искать», — пояснил эксперт.

Отказаться от ежегодных плановых отключений российское ЖКХ с его максимально централизованными системами теплоснабжения не может, признал эксперт.

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