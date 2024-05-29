Глава СК Бастрыкин заинтересовался новосибирским общежитием с мигрантами

В Новосибирске жителей общежития возмутили новые постояльцы-мигранты.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, председатель следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки в общежитии на улице 40 лет Октября, в котором, по словам местных жителей, живут мигранты и наводят страх своим поведением.

“Главе ведомства будет доложено о ходе процессуальной проверки”, – написали в ведомстве.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что жители Новосибирска выступили против заселения мигрантов в общежитие.