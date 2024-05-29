сегодня
29 мая, 23:38
пробки
1/10
погода
+3.1°C
курсы валют
usd 89.25 | eur 96.89
сегодня
29 мая, 23:38
пробки
1/10
погода
+3.1°C
курсы валют
usd 89.25 | eur 96.89
сегодня 17:20
общество

Новосибирский блогер Милана Хаметова поздравила маму с днем рождения во время отдыха

Фото: соцсети

Милана Хаметова, блогер из Новосибирска, поздравила маму с днем рождения во время отдыха в Египте.

В своих социальных сетях 14-летняя блогер из Новосибирска Милана Хаметова поздравила свою маму с днем рождения. К публикации она также прикрепила фотографии.

«Мамочка, поздравляю тебя с днём рождения!! Ты у меня самая лучшая!! Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь! Я тебя безумно люблю!», — гласит пост.

В данный момент девочка отдыхает в Египте.

Напомним, что актриса из Новосибирска снялась в сериале на ТНТ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в