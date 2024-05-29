«Переломала кости»: под Новосибирском пьяный водитель снес на тротуаре девочку-подростка

ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области.

Под Новосибирском 39-летний водитель Honda Odyssey сбил 12-летнюю девочку-подростка, которая оказалась на его пути. Инцидент произошел вечером, 28 мая, в поселке Горный Тогучинского райна Новосибирской области.

Сотрудники ГИБДД делятся подробностями: девочка-подросток в момент ДТП шла по своим делам по тротуару, на проезжую часть не выходила. Автовладелец был нетрезв, отсюда лихачество на дороге и страшные последствия.

После ДТП на место экстренно прибыли медики, которые госпитализировали девочку в больницу с многочисленными травмами. Пострадавшей потребовалась экстренная помощь врачей: у нее перелом голени и травма позвоночника.

Мужчина, сбивший девочку-подростка, был задержан.

Ранее появилась информация о страшном ДТП в Ордынском районе под Новосибирском, погиб 66-летний водитель «Рено Дастер».