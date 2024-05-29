Ремонтные работы на Октябрьском мосту в Новосибирске выполнены на 50%

После завершения обновлений на нём установят праздничную подсветку. Об этом сообщает RG.RU.

По словам директора МКУ «Гормост» Иосифа Кодалаева, праздничная подсветка будет установлена после завершения всех ремонтных работ.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что к ремонту моста привлечены три подрядчика, работают более 80 специалистов, и работы идут по графику.

Часть запланированных работ выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в позапрошлом году. В 2024 году строители приступили к основному этапу.

Компания «СпецТрансСтрой» работает в нижней части моста. Завершено бетонирование тротуарной консоли от первой до 12-й опоры, продолжается бетонирование плит с первой по восьмую. Далее предстоит установка опор контактной сети, монтаж перил и барьерного ограждения, а также гидроизоляция асфальтобетона.

За верхнюю часть моста ответственна компания ООО «ДК Клевер». В марте один сегмент дороги был перекрыт для начала ремонта. Ширина тротуара увеличится на 12 см. После установки ограждения подрядчик займётся дорожным полотном. Полосы будут закрывать поочерёдно, а готовые участки сразу открывать.

На ремонт Октябрьского моста выделено более 2 млрд рублей из трёх уровней бюджета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что эксперт по ЖКХ объяснил необходимость отключения горячей воды каждое лето.