В Купинском районе Новосибирской области отремонтируют дорогу почти за 182 млн рублей

В Купинском районе Новосибирской области проведут ремонт 11 км трассы почти за 182 миллиона рублей.

На сайте Госзакупок появилась информация о том, что ТУАД Новосибирской области ищет подрядчика для ремонта 11 километров трассы «Здвинск – 157 км а/д «К-01»» в Купинском районе.

По договору подрядчику необходимо будет привести в нормативное состояние участок дороги с 68-го по 79-й километр: заменить дорожное покрытие, установить сигнальные столбики и дорожные знаки и провести укладку водопропускных труб.

Срок контракта — до 18 октября 2024 года.

Заявки принимаются до 5 июня. Работы оценили в 181 802 561 рубль.

Напомним, что в Новосибирской области в 2024 году отремонтируют 2,4 млн квадратов дорог.