В Новосибирске балерина Вероника Ситало восхитила пассажиров в поезде метро

Фото покажут на выставке в ТЦ «Галерея».

Балерина Новосибирского театра оперы и балета Вероника Ситало и профессиональный фотограф Екатерина Лыжина устроили фотосессию в Новосибирском метрополитене. Об этом сообщил портал VN.ru.

По словам фотографа, пассажиры метро спокойно реагировали на происходящее, а работники метрополитена были очень доброжелательны.

Екатерина Лыжина рассказала, что у героини её снимков — солистки НОВАТа и победительницы международных и всероссийских конкурсов Вероники Ситало — не было сомнений по поводу участия в проекте.

Фото Екатерины Лыжиной можно увидеть на выставке в ТЦ «Галерея».

Ранее Сиб.фм сообщал, что актриса из Новосибирска снялась в сериале на ТНТ.