Актриса из Новосибирска снялась в сериале на ТНТ

Актриса из Новосибирска снялась в комедийном проекте «Развод по расчету».

3 июня в 20:00 на канале ТНТ состоится премьера сериала «Развод по расчету». Это история о молодой паре, которая ради личной выгоды решает фиктивно расстаться.

Главные роли исполняют супруги Степан (Степан Девонин) и Катерина (Алина Алексеева). Они много лет живут в двухкомнатной квартире в хрущевке с дочерью Лизой (Стефания Баушева — Муравьева) и матерью Катерины Ольгой Григорьевной (Ольга Прокофьева).

Семья неожиданно узнает, что у них есть возможность решить квартирный вопрос за счет строительной компании, в которой они оба работают.

Лариса (Нелли Уварова), владелица фирмы, планирует провести благотворительную акцию среди матерей-одиночек. Она хочет разыграть среди них десять бесплатных квартир в качестве помощи.

После обещания получить бесплатное жилье пара решает развестись, чтобы Катерина могла подать заявку на участие и получить квартиру. Но поддерживать легенду о фиктивном разводе сложно, и он может стать настоящим.

Одну из ролей в сериале исполнит 30-летняя актриса и модель из Новосибирска Мария Столярова.

Она переехала из родного города в Санкт-Петербург. Два года проучилась в Университете профсоюзов, а после поступила в театральную академию.

В одном из интервью Мария призналась, что, по ее мнению, профессия актрисы — это прежде всего исследование человеческой души и настоящего мира.

Напомним, что блогер из Новосибирска Дава и Бузова снова могут быть вместе.