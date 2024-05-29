В Новосибирске родители-алкоголики привезли пьяного 13-летнего сына в больницу

В Новосибирскую больницу доставили пьяного 13-летнего подростка.

Как сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия», утром бойцам поступил вызов из больницы в Кировском районе Новосибирска.

Сотрудники приемного покоя попросили вывести из помещения нетрезвую семейную пару, которая вела себя непристойно, употребляла ненормативную лексику и оскорбляла медицинский персонал.

Позже оказалось, что пара привезла в медучреждение своего 13-летнего сына, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подросток напился в то время, когда родители были в гостях.

В крови подростка было обнаружено 2 промилле алкоголя. Это состояние считается сильным опьянением. При уровне алкоголя в крови от 2 до 2,9 промилле наблюдаются выраженные нарушения двигательных функций, сбои в памяти и сознании. В таком состоянии человек может впасть в ступор, перестать воспринимать информацию и даже потерять сознание.

Супруги вернулись домой около 23:00 и заметили, что с их сыном что-то не так. Однако в больницу они его привели только утром. Врачи приняли решение о госпитализации подростка.

Гвардейцы передали супругов правоохранительным органам и сообщили о произошедшем в ПДН.

Напомним, что школьник из Новосибирска дважды за день пытался ограбить магазин.