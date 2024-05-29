В Новосибирске собирают на реабилитацию 11-летней Злате Ильиной с аутизмом

«МК в Новосибирске» и Новосибирское бюро Русфонда продолжают рассказывать о детях, которым нужна помощь.

Речь пойдет об 11-летней Злате Ильиной Ей для реабилитации требуется 225 694 рубля.

Семь лет назад у Златы Ильиной диагностировали аутизм. По словам её матери Елены Ильиной, у девочки после рождения были проблемы со сном. В возрасте полутора лет она утратила приобретённые навыки, перестала говорить и реагировать на имя, а также избегала других детей и негативно реагировала на прикосновения и громкие звуки. В четыре года врачи поставили диагноз – аутизм.

Семья переехала в Новосибирск для занятий АВА-терапией, одним из наиболее эффективных методов помощи пациентам с аутизмом. В специализированном АВА-центре Злата обучалась общению с детьми, игре и выполнению инструкций педагога. Благодаря этим занятиям Злата смогла учиться в школе в инклюзивной среде с тьюторским сопровождением и заниматься адаптивным тхэквондо.

Основной проблемой на данный момент остаётся отсутствие речи у девочки. Для достижения значительного прогресса врачи рекомендуют более интенсивный курс АВА-терапии с ежедневными продолжительными занятиями. Мать девочки, Елена Ильина, воспитывает дочь одна и не может оплатить лечение самостоятельно.

Поведенческий аналитик и дефектолог новосибирского АВА-центра «Диада+» Наталия Мальтинская подтвердила, что у Златы выявлено расстройство аутистического спектра и выраженный дефицит навыков коммуникации. Интенсивные занятия АВА-терапией помогут девочке в формировании важных социальных и бытовых навыков.

Помочь Злате Ильиной может каждый. Для этого необходимо пройти по ссылке на сайт Русфонда. На данный момент собрано 22 316 рублей, остаётся собрать 203 378 рублей.