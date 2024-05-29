В Новосибирске три человека пострадали в ДТП ночью

Ночью 29 мая в центре Новосибирска произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Инцидент произошел в 3:00 напротив ТРЦ «Аура». Водитель Honda Domani, 35-летний мужчина без водительского удостоверения, двигался по улице Ипподромской со стороны Фрунзе. На перекрёстке он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с седаном Infiniti, которым управляла 22-летняя девушка.

В результате аварии пострадали водитель Honda и два его пассажира: 40-летняя женщина и 11-летний мальчик. Пострадавшие были госпитализированы.

Водителю Honda Domani, который ехал без прав, может быть назначен штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском пьяный водитель снес на тротуаре девочку-подростка.