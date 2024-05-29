В Новосибирске жена депутата назвала город «Мухосранском»

Жена новосибирского депутата Мария Тарасова объяснила причину, по которой обозвала город.

Жена депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова нелестно высказалась о городе на своей странице в социальных сетях — Мария назвала его «мухосранском».

По ее словам, это было оправдано, так как после забега в Академгородке Мария не могла дышать из-за пыли. Это настолько расстроило женщину, что она заплакала в машине после спортивного мероприятия.

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