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29.05.2024 14:59
общество

В Новосибирске жена депутата назвала город «Мухосранском»

Фото: Сиб.фм

Жена новосибирского депутата Мария Тарасова объяснила причину, по которой обозвала город.

Жена депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова нелестно высказалась о городе на своей странице в социальных сетях — Мария назвала его «мухосранском».

По ее словам, это было оправдано, так как после забега в Академгородке Мария не могла дышать из-за пыли. Это настолько расстроило женщину, что она заплакала в машине после спортивного мероприятия.

Ранее Сиб.фм рассказывал, как дизайнер Артемий Лебедев оскорблял и унижал Новосибирск.

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Валерия Митрохина
Журналист

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