В Новосибирской области появилось видео с унижениями школьника из поселка Горный

В поселке Горный появилось видео, на котором местные школьники унижают мальчика из третьего класса.

Ролик попал в редакцию «АиФ-Новосибирск». Видео вызвало обеспокоенность среди жителей.

На кадрах видно, как подростки заставляют ребенка извиняться без объяснения причины. Это вызвало негодование общественности.

Жители беспокоются за безопасность детей в поселке. Они рассказывают о случаях вымогательства и насилия со стороны группы подростков, которые, по их словам, держат в страхе местное сообщество.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Омской области пропал 32-летний мужчина. Он может находиться в Новосибирской области.