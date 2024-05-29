В Омской области пропал 32-летний мужчина: он может находиться в Новосибирской области

В Омской области пропал 32-летний мужчина, который может находиться на территории Новосибирской области.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» появилась информация о том, что в рабочем поселке Оконешниково Омской области пропал 32-летний Константин Сугатов.

Он пропал 27 мая 2024 года. Волонтеры предполагают, что мужчина может находиться в Новосибирской области.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Одежда: коричневая куртка, синие джинсы, черные ботинки, серая шапка.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.