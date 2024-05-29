Запретить никаб в России? Женщин в исламской одежде «прировняли к террористам» – что гласит Коран

Законность никаба в России и других странах обсуждают не только политики, но и жители регионов страны. В каждом городе живет немало сторонников ислама, они задаются вопросом: «Что происходит? И чего ждать дальше?»

Вопрос с никабом встал остро в мае текущего года, когда председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев призвал запретить головной убор на территории РФ. Депутат госдумы Максим Матвеев поддержал инициативу, подчеркнув: «Сейчас террористы могут спокойно ходить по улицам Москвы, скрываясь от посторонних глаз». В Госдуму уже внесли соответствующий проект — запрет ношения никаба в общественных местах будет рассмотрен в ближайшее время.

Никаб— мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз.

Присхождение никаба никак не связано с религией: несколько веков назад головной убор носили бедуины чтобы защитить глаза от лучей солнца. Никаб не имел под собой религиозный подтекст.

Можно ли по закону носить никаб?

Ни в одной стране кроме Афганистана ношение никаба не является обязательным. На данный момент нет закона, запрещающего ношение никаба на территории РФ. Европа же давно против этого головного убора, среди недовольных стран — Италия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Австрия и Германия. Там ношение никаба запрещено. Пытались инициировать запрет и британцы, но у них не получилось, местные мусульманские организации блокировали инициативу на этапе обсуждения.

Среди стран, которые против никаба также исламские государства (или же государства, где проживает немало исламистов), в том числе Туркменистан, Таджикистан, Киргизия.

Что в Коране написано про никаб?

В 26-м и 22-м аяте Суры «Аль-А’раф » Всевышний говорит нам, что начиная с первого человека, Пророка Адама, людям, и мужчинам, и женщинам была ниспослана одежда для укрытия срамных мест.

Сура — это отрывок Писания. Так называется каждая глава Корана;

Аят — часть суры Священного Корана.

Многие считают, что Всевышний не говорит о том, что необходимо покрывать голову, прятать лицо.

В Священном Коране действительно не написано прямым текстом, что женщина обязана именно закрывать голову, но это никак не значит, что в Исламе нет такого положения.

Можно ли снимать никаб в исламе?

В Коране сказано о женщинах:

«Пусть... не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свёкров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестёр, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишённых вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщины».

Разумеется речь не идет про обнаженные части тела.

Почему в Чечне запрещен никаб?

Представительницы прекрасного пола в Чечне не должны носить никаб. Все началось с нашумевшего случая в 2020-ом году. В один из декабрьских будних дней Муфтий Чеченской Республики Салах Межиев сделал замечание двум женщинам, прогуливающимся в никабе. Общественный и религиозный деятель отметил, что к мусульманству никакого отношения. Да, женщины в Чечне, как правило, ходят с покрытой головой, но используют они для этого косынки. По словам Салаха Межиева головной убор, который закрывает лицо женщины (как,например, никаб) — это уже пропаганда ваххабистского течения, с которым у представителей традиционного ислама нет ничего общего. Ношение никабов не приветствуется.