В Сибири между домом и погребом нашли мёртвую женщину

Признаки насильственной смерти не обнаружены.

В паблике «Инцидент Барнаул» появился снимок женщины, прикрытой черным пакетом. Сибирячка без признаков жизни. Известно, что обнаружили тело на Северо-Западной улице между одним из домов и погребами. На место экстренно прибыли криминалисты, известно, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить настоящую причину смерти женщины: отказали жизненно важные органы или же появятся другие повороты. Ведется следствие.