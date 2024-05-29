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общество

Врач Гаптыкаева рассказала об обязательном продукте в рационе женщин

Freepik, authors: bymuratdeniz

По словам специалиста, женщинам важно не забывать о приеме омега-3.

Эндокринолог, эксперт компании Solgar Лира Гаптыкаева рассказала в беседе с «Газета.Ru» о продуктах, которые обязательно должны присутствовать в рационе женщины. Так, по ее словам, важно принимать омегу-3 и железо.

«В норме показатель железа варьируется в пределах 9-30 мкмоль/л. Поддержать его можно постараться за счет питания, включив в свой рацион блюда из мяса, печени, птицы, рыбы и яиц», — подчеркнула специалит.

Кроме того, медик посоветовала обязательно добавлять в рацион фолиевую кислоту (витамин B9). Она влияет на энергообмен, работу иммунитета, нервной системы, а также красоту волос, кожи и ногтей.

Напомним, диетолог Арзамасцев предупредил россиян о самых вредных видах варенья.

#продукты #женщины #врач
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Дарья Бочкун
журналист

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