Выставка «Сибирь многоликая» из Новосибирского художественного музея покорила Белоруссию

Впервые в своей истории Новосибирский государственный художественный музей проводит масштабную выставку работ сибирских художников за пределами Российской Федерации. 24 мая состоялось торжественное открытие выставки «Сибирь многоликая».

Экспозиция стала частью Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь, которые проходили с 23 по 26 мая. Дни культуры – это масштабный проект, способствующий развитию и укреплению культурных связей между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.

На открытии мероприятия Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал: «Мы показываем Сибирь многоликую, как она и есть. Это территория с очень разнообразной природой, место смешения народов, эпох, культур, национальностей, кухонь – вот такую Сибирь в рамках Дней культуры в Минске мы стараемся показать».

Андрей Александрович в рамках Дней культуры ознакомился с выставкой «Сибирь многоликая» из фондов Новосибирского государственного художественного музея, которая проходит в Национальном художественном музее Республики Беларусь. Он отметил высокое качество представленных работ и профессионально подготовленную экспозицию.

Особое внимание глава региона обратил на работы известных художников Новосибирска: народного художника РСФСР Ивана Титкова; народного художника РФ, академика Российской Академии художеств Вениамина Чебанова; народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Якова Яковлева.

На открытии выставки с приветственным словом выступили директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева и генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Анна Кононова.

На выставке «Сибирь многоликая» представлены более 40 живописных работ и 50 произведений печатной графики. Выставка демонстрирует лучшие образцы богатейшей коллекции сибирского искусства ХХ-XXI столетий, хранящейся в фондах Новосибирского государственного художественного музея, позволяет представить региональное искусство как единое и уникальное явление, красноречиво выделяющееся в культурном пространстве.

Экспозиция знакомит посетителей с наследием известных художников Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска и Иркутска, работавших в 1900-1980-е годы. Мастера представляют разные поколения, исторические и культурные эпохи, но все их творчество пронизано любовью к Сибири и живущим в этом суровом краю людям. В художественных произведениях предстают величественные мотивы сибирской природы, образы сильных жителей края, сцены о традициях коренных народов.

В рамках Дней культуры Новосибирской области в Республики Беларусь заместитель директора НГХМ Елена Уваровская и начальник научно-просветительского отдела Ольга Куржукова проводили по выставке «Сибирь многоликая» обзорные экскурсии, которые пользовались большим спросом у посетителей Национального художественного музея Республики Беларусь.