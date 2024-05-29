Жители Краснообска жалуются на «автомобильных киллеров», которые стреляют по припаркованным автомобилям

Инцидент разворачивается на парковке одного из жилых домов Краснообска.

Жители Краснообска, проживающие по адресу 2-й микрорайон, 226 делятся неприятным инцидентом, который разворачивается под их окнами. Автовладельцы, паркующие свои машины под окнами, не понимают в чем дело. Машина оставляют в рабочем состоянии, на утро, казалось бы, сел и поехал, но нет. Не удается, то у авто проколоты колеса, то какие-то другие «неполадки».

«Спускали колеса несколько раз, но совсем недавно произошла стрельба по машине (сначала на той неделе, второй раз в ночь на воскресение 26 мая)», — делится одна из подписчиц.

Сибирячка подчеркивает, что ей удалось пообщаться с соседями. Те говорят, что инцидент с выстрелами уже был некоторое время назад.

«Заявление в полицию написали, но пока что ничего не продвинулось, хотелось бы как-то придать огласке эту ситуацию», — отмечает подписчица сообщества.

Пользователи сети принялись делиться с автором жалобы советами. Кто-то рекомендует поставить камеры во дворе, кто-то проверить ближайшие оружейные магазины.

«При покупке пневматических винтовок записывают личные данные покупателя и адрес», — говорит один из подписчиков.