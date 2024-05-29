Змеи зачастили в сельские магазины в Новосибирской области

Рептилии не боятся людей, а вот люди пугаются их и боятся внезапной встречи.

Жители Новосибирской области живут неотрывно от природы: дикие кабаны, медведи, иногда и змеи. Встречи с каждым из перечисленных «персонажей» вызывает стресс, а последние в Каргатский район сильно зачастили. Сообщают о встречах с рептилиями местные жители.

«Змеи, как и люди, стараются уловить каждый лучик тёплого солнца. Одна из представительниц семейства хладнокровных решила воспользоваться ясным погожим деньком и вольготно расположилась прямо на пешеходном тротуаре в районе Калманского магазина», — делится один из сибиряков.

Местные жители были шокированы: спугнули любительницу шоппинга и ярких лучей солнца случайные прохожие.

«Но не исключено,что в период второй волны потепления, змея снова заставит о себе говорить. Будьте бдительны и осторожны», — подчеркивают другие.

«Конечно, каргатцы не ожидали такой неприятной встречи в столь неожиданном месте. А змея с шипением уползла по траве в сторону ближайших строений. Так что, будьте бдительны и в малолюдных местах внимательно смотрите себе под ноги», — добавляют третьи.

«Да, встреча со змеёй и правда очень опасна. Врагу не пожелаешь», — резюмируют четвертные.

Напомним, что в Новосибирской области у 14-летнего мальчика отнялась нога после укуса ядовитой змеи.