169 миллионов рублей выделят на увеличение количества рабочих, убирающих улицы

По поручению мэра Новосибирска Максима Кудрявцева в городе увеличат штат рабочих бригад для уборки улично-дорожной сети. На эти цели дополнительно выделено 169 млн рублей. Такое решение единогласно поддержали депутаты Совета депутатов города Новосибирска на 35-й сессии.

«На момент когда я приступил к работе в должности мэра, рабочих было 229. Мы сделали интегральный расчет в разрезе всех районов и посчитали, что их должно быть 576. Дополнительно мы сочли необходимым добавить 100 человек дорожных рабочих. В районах схема организаций разная – где-то эти люди находятся в штате, но, как правило, это аутсорсинг. Областное правительство нам оказало поддержку, были выделены дополнительные денежные средства. Прошла сессия, на которой депутаты городского Совета это решение поддержали», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Рабочих соответствующей категории в структуре дорожных организаций не хватает. Необходимо усилить ручную уборку возле остановок, опор контактной сети, в парковочных карманах, съездах для колясок, которыми пользуются родители с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями. Эти участки плохо доступны для механизированной уборки.

Дополнительные средства будут направлены на увеличение количества бригад ручной уборки – на зарплату и приобретение необходимого уборочного инвентаря.

Сформировать бригады планируется к середине лета, а к концу лета отстроить систему уборки.

«Чтобы выйти на новое качество обслуживания городских территорий, приемлемое для горожан, необходимо внедрять комплексный подход – убирать не только полотно дороги, но и тротуары, остановочные павильоны, светофоры, а для этого нужно четко прописать стандарты, чтобы был однозначный критерий – убрано или нет. К 1 июля мы должны еще раз просмотреть все отраслевые стандарты, регламенты, ГОСТы, смену температуры на каждый вид уборки, актуализировать эти материалы и документально закрепить их. Продолжаем работать, в конце июня проведем обучение, распределим людей и их обязанности, чтобы в городе эта система заработала», – резюмировал мэр Максим Кудрявцев.