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общество

Балерина в пачке удивила пассажиров в поезде метро Новосибирска

Фото представлено для VN.ru Екатериной Лыжиной

В Новосибирске провели фотосессию в метро для балерины.

Как сообщает портал VN.ru, утром 26 мая в Новосибирске на станции метро «Гагаринская» прошла фотосессия для балерины Новосибирского театра оперы и балета Вероники Ситало — она позировала прямо в балетной пачке.

Как сообщил фотограф Екатерина Лыжина, пассажиры и работники метрополитена абсолютно спокойно отнеслись к творческому процессу и с удовольствием наблюдали за ним.

Фотоснимки можно увидеть на выставке в торговом центре «Галерея».

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске опубликована полная программа празднования Дня защиты детей на Михайловской набережной.

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Валерия Митрохина
Журналист

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