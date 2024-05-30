«Его могли подставить»: соседи рассказали о задержанном экс-кандидате в мэры Новосибирска Украинцеве

Соседи Игоря Украинцева не верят, что он мог взять взятку в 3,5 млн рублей за покровительство.

Сегодня, 30 мая, силовики задержали депутата горсовета Игоря Украинцева, который в мае текущего года был кандидатом в мэры города. По версии следствия, Украинцев под угрозой вымогательства в форме распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство жителя региона и деловую репутацию строительной компании, систематически получал от руководителя строительной компании денежные средства в размере более 3 миллионов рублей.

Корреспондент Сиб.фм побывал в доме, где задержали депутата. Соседи Украинцева поделились, что ничего не слышали о задержании. Сосед депутата отметил, что здоровался возле подъезда с ним в 11 утра.

«Задержали? Нет, я ничего не слышал. Мы с ним поздоровались сегодня возле подъезда», — удивлено ответил мужчина.

Николай (имя изменено) рассказал, что Украинцев хороший сосед — всегда поздоровается и поможет, а на день рождения своей дочери в парке возле дома посадил голубую ель.

«Обычный он, всегда здравствуйте, до свидания. На день рождения своей дочки он у нас в парке ёлочку посадил», — отметил сосед.

Другая соседка Украинцева не верит, что депутат мог взять взятку в 3,5 млн рублей.

«Не думаю, что это правда. Его могли подставить. Они с женой квартиру в ипотеку брали, какие взятки?», — добавила она.

30 мая Игорь Украинцев был доставлен во второе ОВД Следственного комитета по Новосибирской области. На него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).