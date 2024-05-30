Кубанов высказался о переходе трех районов НСО к структуре муниципальных округов

Анатолий Кубанов поделился своим мнением о переходе трех районов Новосибирской области к системе муниципальных округов.

В Карасукском, Маслянинском и Татарском районах Новосибирской области планируется объединить муниципальные образования и создать три соответствующих муниципальных округа. Это решение направлено на оптимизацию расходов и повышение эффективности управления.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Анатолий Кубанов оценил решение депутатов Законодательного собрания Новосибирской области.

Он рассказал, что «Справедливая Россия — За Правду» последовательно отстаивает позицию развития муниципальных органов власти. Каждый житель вне зависимости от места проживания должен иметь возможность обратиться к своему депутату. По его мнению, чем больше органов местного самоуправления, тем лучше для жизни поселений.

При этом он уточнил, что жизнь всегда вносит свои коррективы в любые идеи. На сельских территориях происходит отток людей в города, и деревни, которые раньше были полнокровными, сейчас обезлюживаются.

В деревне, где четверть века назад шла полноценная экономическая и социальная жизнь, а сегодня осталось только несколько домов и старики, нет речи о муниципальных органах власти.

Чтобы не оставить этих людей без внимания власти, создаются объединенные округа из осколков бывших сельских поселений. Кубанов объяснил, что хоть в деревне осталось несколько семей, но они должны получать весь пакет социального внимания и услуг.

«В случаях, когда «вместе с водой выплёскивают ребёнка», когда на уровне райцентров и других полноценно населённых деревень вдруг зачем-то убирают депутатские органы власти, то вот здесь возникает вопрос – а зачем? Если населённый пункт крупный, там есть жизнь и возможность избираться – то пусть там будут депутаты и поселковая администрация», — сказал он.

Вице-спикер рассказал, что данный закон требует, прежде всего, индивидуального подхода к каждому случаю. Он надеется, что и районные, и областные власти будут тщательно рассматривать каждую ситуацию, чтобы определить, где органы местного самоуправления должны оставаться без изменений, а где их следует реорганизовать в новые муниципальные округа.