Людям, пострадавшим из-за пожара под Новосибирском, ищут жилье

Местные жалуются, что опека вовремя не обратила внимание на проблемную семью.

В Красноглинном Новосибирской области для людей, пострадавших из-за пожара, ищут временное жилье и собирают вещи. Об этом пишет Mash Siberia.

Местные жители недовольны по поводу того, что органы опеки не обратили вовремя внимание на проблемную семью.

Напомним, что пожар произошел днем. В результате происшествия погибли два мальчика. Мать детей оставила их дома одних и ушла. Местные жители говорят, что у женщины проблемы с алкоголем. Прокуратура проводит проверку происшествия.