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вчера 22:30
общество

Людям, пострадавшим из-за пожара под Новосибирском, ищут жилье

Фото: СК по Новосибирской области

Местные жалуются, что опека вовремя не обратила внимание на проблемную семью.

В Красноглинном Новосибирской области для людей, пострадавших из-за пожара, ищут временное жилье и собирают вещи. Об этом пишет Mash Siberia.

Местные жители недовольны по поводу того, что органы опеки не обратили вовремя внимание на проблемную семью.

Напомним, что пожар произошел днем. В результате происшествия погибли два мальчика. Мать детей оставила их дома одних и ушла. Местные жители говорят, что у женщины проблемы с алкоголем. Прокуратура проводит проверку происшествия.

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Игорь Кириченко
Журналист

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