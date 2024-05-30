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общество

Прокуратура проверяет пожар под Новосибирском, где погибли два мальчика

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Прокуратура начала проверку по случаю пожара, произошедшего в двухэтажном многоквартирном доме в селе Красноглинное Новосибирского района.

Инцидент произошел в одной из квартир на втором этаже дома по улице Клубная. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

«Заместитель прокурора района Антон Бунегин выехал на место пожара с целью координации действий правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Подробные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области начался пожар, в результате которого погибли двое детей. В огне оказались два мальчика. Пожарные вынесли детей из горящего здания. Однако врачам не удалось их спасти. Известно, что у матери погибших детей есть проблемы с алкоголем.

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Игорь Кириченко
Журналист

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