Прокуратура проверяет пожар под Новосибирском, где погибли два мальчика

Прокуратура начала проверку по случаю пожара, произошедшего в двухэтажном многоквартирном доме в селе Красноглинное Новосибирского района.

Инцидент произошел в одной из квартир на втором этаже дома по улице Клубная. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

«Заместитель прокурора района Антон Бунегин выехал на место пожара с целью координации действий правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Подробные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области начался пожар, в результате которого погибли двое детей. В огне оказались два мальчика. Пожарные вынесли детей из горящего здания. Однако врачам не удалось их спасти. Известно, что у матери погибших детей есть проблемы с алкоголем.