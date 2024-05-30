Двое детей погибли в пожаре в Новосибирской области

В селе Красноглинное под Новосибирском произошел пожар.

В результате происшествия погибли двое детей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Очевидцы сообщают, что квартира в двухэтажном здании загорелась, когда мать детей ушла из дома и оставила их одних.

Местные жители отмечают, что семья была в сложной жизненной ситуации. У матери погибших детей были с алкоголем.

Прибывшие на место пожарные не смогли спасти мальчиков двух и трех лет из-за сильного задымления. Детей вынесли из горящего помещения. Однако врачам не удалось их спасти.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Ленинском районе Новосибирска в запертой квартире нашли тело пенсионерки.