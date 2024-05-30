Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал, как проводит выходные

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поделился, как он проводит свои выходные.

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, рассказал в интервью на радио, как он обычно проводит свои выходные дни. Также он поделился своими планами на будущее в качестве мэра.

В интервью на радио «Городская волна» Кудрявцев сообщил, что работает практически без выходных. В субботу он решает те дела, на которые не хватило времени в течение недели.

Сам он считает, что такой темп для мэра нормальный. Он также сообщил, что в данный момент отказывается от командировок и визитов в другие города.

Кудрявцев, говоря о ближайших планах, сообщил, что в мэрии будет продолжаться формирование команды, которая в будущем привнесет изменения, заметные для жителей Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирске в Первомайском сквере перекладывают тротуарную плитку.