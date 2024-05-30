Модель из Новосибирска выиграла суд у агентства MaryWay

Жительница Новосибирска выиграла суд над модельным агентством, которое обмануло ее на 100 тысяч рублей.

24-летней актрисе предложили пройти кастинг телеведущих в агентстве MaryWay. Агентство обещало ей успешную карьеру, хорошие условия сотрудничества и навязало платную обучающую программу стоимостью 100 тысяч рублей. Женщина подписала договор и позже выяснила, что на нее оформили кредит с процентами.

Качество обучения не соответствовало ожиданиям: это были скачанные из интернета видео-уроки. Деньги за обучение возвращать отказались. Оказалось, что другие ученицы также были недовольны агентством, и по всей России поступили десятки жалоб.

Женщина подала иск в суд при помощи юриста. Суд обязал ИП Бабкину Е. В., родственницу основательницы агентства Марии Бабкиной, выплатить компенсацию в 125 тысяч рублей, штраф в 63 тысячи рублей и 7 тысяч рублей за моральный ущерб.

В мае этого года основательницу сети задержали по подозрению в мошенничестве. Обманутая жительница Новосибирска продолжает выплачивать кредит, работает педагогом для актеров и сама играет в спектаклях.

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