«Моя душа всегда с тобой»: умерла Анастасия Заворотнюк — дата смерти, история болезни

Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года, она боролась с раком.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая, об этом сообщила ее старшая 28-летняя дочь Анна Заворотнюк.

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет», — написала модель в своем личном блоге.

Далее Анна поделилась трогательным воспоминанием, связанным с мамой и младшим братом Майклом. Модель поделилась фотографией, где все троя сидят под деревом, скрываясь от дождя. Далее дочь звезды благодарит маму за подаренную жизнь, подчеркивая, что никогда ее не забудет.

«Мама, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», — поделилась Анастасия Заворотнюк.

На данный момент в официальной группе звезды значится следующее: «Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя».

Пользователи сети делятся комментариями, вспоминают актрису и желают близким терпения.

«О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — говорится в официальном паблике актрисы.

По некоторым данным прощание может пройти в Московском театре имени Олега Табакова.

Напомним, что впервые стало известно о болезни актрисы в 2019-ом году.Это произошло сразу после появления на свет третьего ребенка, дочери Милы от третьего мужа Петра Чернышева. Многие поклонники связывали два события друг с другом и даже вспоминали историю Жанны Фриске, которая также заболела после появления на свет сына Платона.

5 апреля 2019 года стало тем днем, когда Заворотнюк в последний раз появилась на публике.Больше поклонники ее не видели, все это время актриса боролась с опухолью головного мозга. Дорогостоящее лечение оплачивал третий муж фигурист Петр Чернышев, помогали коллеги по шоу-бизнесу, в том числе Григорий Лепс.

Напомним, что у Анастасии Заворотнюк трое детей (двое — дочь Анна и сын Майкл от бизнесмена Дмитрия Стрюкова), вторая дочь от Петра Чернышева.