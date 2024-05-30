Новосибирским школьникам введут два новых предмета

С 1 сентября 2024 новосибирских школьников ждут изменения в расписании.

В программе появятся сразу два новых предмета. Об этом сообщили в правительстве региона.

Вместо ОБЖ для учеников средней и старшей школы будут организованы уроки по «Основам безопасности и защиты Родины». В него войдут образовательные модули, содержащие основы национальной безопасности, защиты от ЧС, начальной военной подготовки, основы медицинских знаний и гражданской обороны, уточнили в пресс-службе правительства.

Изменения также затронут предмет «Технология». С начала нового учебного года он будет называться «Труд (Технология)». В обновленном содержании предмета появится больше информации о современных профессиях, что поможет школьникам в понимании того, в какой сфере они хотят работать. Уроки будут проводиться в начальной и средней школе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области расширили ассортимент в пунктах проката технических средств реабилитации.