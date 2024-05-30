В Новосибирской области расширили ассортимент в пунктах проката технических средств реабилитации

Пункты проката технических средств реабилитации являются одним из приоритетных направлений системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в рамках нацпроекта «Демография» в Новосибирской области.

В 2023 году пункты проката использовали 5,5 тысячи новосибирцев. С начала 2024 года количество обращений составило три тысячи.

Эти пункты открыты на базе комплексных центров социального обслуживания населения или социальных стационарных учреждений. В регионе работают 52 таких учреждения, развитие которых контролируется региональным министерством социального развития.

Самый большой пункт проката расположен в комплексном центре социальной адаптации инвалидов и включает около 220 различных технических средств реабилитации, среди которых наиболее востребованы кресла-коляски, прогулочные опоры, костыли и вертикализаторы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 16 новых троллейбусов успешно прошли техническую приемку.