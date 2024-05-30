В Новосибирске 16 новых троллейбусов успешно прошли техническую приемку

В Новосибирске успешно прошла техническая приемка 16 новых троллейбусов.

30 мая прошла техническая приемка 16 новых троллейбусов. Их поставили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это первая часть из 49 троллейбусов, которые Новосибирск получил по контракту о финансовой аренде в этом году.

Приемка проходила на Дзержинской площадке МКП «ГЭТ». В ней участвовали представители завода-поставщика (Уфимского трамвайно-троллейбусного завода), компании ГТЛК и сотрудники МКП «ГЭТ».

Уточняется, что приемка прошла успешно.

Напомним, что подрядчик станции «Спортивная» вернет метрополитену Новосибирска 200 млн рублей.