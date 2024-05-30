Под Новосибирском суд вынес приговор в отношении наркоторговцев из Кузбасса

Суд в Новосибирской области вынес приговор в отношении наркоторговцев из Кузбасса.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Черепановский районный суд вынес приговор в отношении двух жителей Кемеровской области — Кузбасса. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Было установлено, что в мае прошлого года молодые люди приехали из Кемерово в Новосибирск. С собой они взяли весы и гири для взвешивания наркотика, пакеты для фасовки. В Новосибирске они арендовали квартиру, отправились в Черепановский район, где около рабочего поселка Дорогино были задержаны полицейскими при попытке поднять из тайника «закладку» с мефедроном массой 982,1 грамма.

Суд назначил виновным от 6,5 до 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.



Напомним, что гендиректора новосибирской фирмы приговорили к 4,9 годам за мошенничество.