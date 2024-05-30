Подрядчик станции «Спортивная» вернет метрополитену Новосибирска 200 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение по иску МУП «Новосибирский метрополитен» к застройщику станции метро «Спортивная» – ООО «Спецтрансстрой».

По решению суда, ООО «Спецтрансстрой» должно выплатить 200 млн рублей займа и 19 246 649 рублей процентов за период с 15 марта 2023 года по 22 мая 2024 года в пользу лНовосибирского метрополитена». Кроме того, застройщику придется уплатить 59 млн рублей неустойки.

В июле прошлого года прокуратура выявила нарушения при строительстве станции метро «Спортивная». По данным ведомства, «Новосибирский метрополитен» занял у ООО «Спецтрансстрой» 200 млн рублей на строительство станции около нового ЛДС. Однако деньги не вернули вовремя. Затем был заключен контракт без согласия департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, который является учредителем.

В апреле 2024 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на внесенные изменения в проектную документацию станции метро «Спортивная». Эта станция станет 14-й в Новосибирском метрополитене и первой, построенной в городе за последние 13 лет. Она изначально строилась к молодежному Чемпионату мира по хоккею в Новосибирске.

Ориентировочная стоимость объекта, по данным «Интерфакса», составляет 3 млрд рублей.

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