Появился перечень необычных вакансий в Новосибирской области

Стало известно, каких необычных специалистов ищут в Новосибирской области.

По информации аналитиков крупнейшего в России онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru, стало известно, какие необычные предложения о работе представлены в Новосибирской области.

Первым в списке оказался энерджайзер — специалист, который заряжает электросамокаты. Работодатель предлагает работу в любом удобном для соискателя районе и свободный сменный график. Заработная плата от 75 до 100 тысяч рублей.

Следующая необычная вакансия — агент 007 в области недвижимости. Специалисту предстоит консультировать и вести переговоры с клиентами, организовывать встречи, подбирать и презентовать объекты недвижимости. Оплата – от 100 до 200 тысяч рублей.

Реставратора архивных и библиотечных документов ищут в Новосибирской области — специалисту предстоит реставрировать сильно поврежденные документы, удалять загрязнения предыдущих реставраций, проводить антисептические обработки, укреплять и восстанавливать утраченные корешки переплетов.

Также в список необычных вакансий попали предложения для кастинг-директора, листогибщика, составителя поездов, садчика кирпича, специалиста по бережливому производству, присадчика, ловца безнадзорных животных, начальника отдела лыжных гонок, грильмена, специалиста по фотоидентификации, андеррайтера и скаута блогеров.

Напомним, что жителям 1500 многоквартирных домов Новосибирска восстановят горячую воду.