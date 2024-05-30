Прокуратура контролирует расследование гибели детей при пожаре под Новосибирском

30 мая в селе Красноглинное Новосибирского района произошло возгорание квартиры в многоквартирном доме.

В результате пожара погибли двое малолетних детей 2020 и 2021 года рождения. Предварительно установлено, что детей оставили одних без присмотра.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования данного уголовного дела.

Напомним, что следственным отделом по городу Обь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).