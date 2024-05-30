сегодня
31 мая, 00:32
пробки
1/10
погода
+6.1°C
курсы валют
usd 89.78 | eur 97.13
сегодня
31 мая, 00:32
пробки
1/10
погода
+6.1°C
курсы валют
usd 89.78 | eur 97.13
вчера 22:00
общество

СК возбудил уголовное дело после гибели детей при пожаре под Новосибирском

Фото: СК по Новосибирской области

Следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о гибели малолетних детей при пожаре.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, днем 30 мая в одном из сел Новосибирского района произошло возгорание квартиры в многоквартирном доме. В результате пожара погибли два мальчика в возрасте двух и трех лет. Предварительно установлено, что дети находились в квартире без присмотра.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС осматривают место происшествия и изымают предметы и образцы веществ для проведения судебной пожарно-технической экспертизы. Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти детей. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура проверяет пожар под Новосибирском, где погибли два мальчика.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в