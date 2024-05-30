СК возбудил уголовное дело после гибели детей при пожаре под Новосибирском

Следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о гибели малолетних детей при пожаре.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, днем 30 мая в одном из сел Новосибирского района произошло возгорание квартиры в многоквартирном доме. В результате пожара погибли два мальчика в возрасте двух и трех лет. Предварительно установлено, что дети находились в квартире без присмотра.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС осматривают место происшествия и изымают предметы и образцы веществ для проведения судебной пожарно-технической экспертизы. Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти детей. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура проверяет пожар под Новосибирском, где погибли два мальчика.