Следственный комитет начал проверку издевательств над детьми под Новосибирском

В поселке Горный, Новосибирской области, Следственный комитет начал проверку по факту жестокого обращения с детьми после появления информации в СМИ о ряде инцидентов с участием подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным местных жителей, трое 12-летних юношей заманили второклассника в лес, где угрожали ему ножом и надругались над ним. Жители также утверждают, что один из подростков, являющийся, по их словам, зачинщиком, был отпущен из отделения полиции, так как ему не исполнилось 14 лет.

Родители выражают обеспокоенность за безопасность своих детей, отказываясь отпускать их в школу и на улицу. Они сообщают, что подросток-зачинщик продолжает избивать младших школьников и вымогать у них деньги.

В социальных сетях поселка появилось видео, на котором видно, как подростки издеваются над учеником третьего класса, заставляя его стоять на коленях и извиняться.

Следственный комитет сообщил, что в ходе проверки следователи устанавливают все обстоятельства инцидентов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что задержаны жители Новосибирска, которые ограбили посетителей кафе в Омске.