Задержаны жители Новосибирска, которые ограбили посетителей кафе в Омске

В Новосибирске полицейские задержали группу грабителей, состоящую из четырех человек.

По предложению старшего товарища они решили отправиться «на дело» в Омск. Об этом сообщает МВД Медиа.

Ночью мужчины поехали в круглосуточное кафе, где заметили пьяного мужчину, садившегося в такси. Они проследовали за машиной и забрали у потерпевшего банковскую карту и телефон. Со счета было снято 90 тысяч рублей, после чего преступники вернулись к заведению.

Внутри кафе они похитили гаджет одного из посетителей, а также мобильный телефон, паспорт и банковские карты у другого человека. Еще один их сообщник напал на девушку, выходившую из кафе, и забрал у нее смартфон. Со смартфона одного из пострадавших было снято около 16 тысяч рублей.

После этого компания вернулась в Новосибирск. В результате полицейские возбудили два уголовных дела.

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